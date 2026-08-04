Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para contratação de médico

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 14h50

A Prefeitura de Jaru abriu, na tarde desta terça-feira (04), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de médico, com vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva.

A seleção dos profissionais será realizada em caráter classificatório, por meio de análise curricular.

As inscrições seguem abertas até as 17h30 da próxima quinta-feira (06).

Os documentos necessários para a inscrição, os critérios de seleção e demais informações sobre o processo estão disponíveis no edital.

CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA

https://transparencia.jaru.ro.gov.br/.../2026/10/40960...

CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO

https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/testeseletivo/index.php?link=modulos/testeseletivo/frminscricao&id=69