Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para contratação de médico

A Prefeitura de Jaru abriu, na tarde desta terça-feira (04), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de médico, com vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva.
A seleção dos profissionais será realizada em caráter classificatório, por meio de análise curricular.
As inscrições seguem abertas até as 17h30 da próxima quinta-feira (06).
Os documentos necessários para a inscrição, os critérios de seleção e demais informações sobre o processo estão disponíveis no edital.
CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/.../2026/10/40960...
CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/testeseletivo/index.php?link=modulos/testeseletivo/frminscricao&id=69
Comentários
Seja o primeiro a comentar!