Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 14h27

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), deu início nesta segunda-feira, 3 de agosto, à Patrulha do Fogo 2026, uma ação realizada em parceria com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos das queimadas urbanas, alertando para os prejuízos causados ao meio ambiente, à saúde pública e à segurança da população. Além das orientações aos moradores, as equipes também realizarão fiscalizações nos bairros, conforme cronograma divulgado, para coibir a prática de queimadas.

A Prefeitura reforça que colocar fogo em lixo, folhas, terrenos ou qualquer outro material em área urbana é proibido e pode resultar em penalidades previstas na legislação.

Em caso de queimadas ou situações de risco, a população pode acionar:

Corpo de Bombeiros: 193

Central do Meio Ambiente: (69) 9 8169-9984

A colaboração da comunidade é fundamental para prevenir incêndios e preservar a saúde, a segurança e o meio ambiente. Juntos, podemos construir uma cidade mais limpa, segura e sustentável.