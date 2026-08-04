Célio Lopes tem candidatura a deputado federal homologada pelo União Brasil durante convenção partidária

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 13h50

O União Brasil homologou, na noite de segunda-feira (3), a candidatura de Célio Lopes ao cargo de deputado federal nas eleições de 2026. A oficialização ocorreu durante a convenção partidária da legenda, realizada em Porto Velho, reunindo filiados, dirigentes, lideranças políticas e candidatos da sigla.

A convenção marcou a definição dos nomes que representarão o partido no pleito deste ano. Com a homologação, Célio Lopes passa a integrar oficialmente a chapa de candidatos a deputado federal do União Brasil, cumprindo uma das etapas previstas no calendário eleitoral.

O evento também foi marcado pela expressiva participação de apoiadores e lideranças de diferentes regiões de Rondônia. A presença do público demonstrou a mobilização em torno do projeto político de Célio Lopes e reforçou sua inserção no cenário eleitoral do estado.

Durante a convenção, Célio agradeceu o apoio recebido e destacou a importância do diálogo com a população na construção de sua candidatura. O pré-candidato tem defendido uma atuação voltada para a escuta das demandas da sociedade e para a defesa dos interesses de Rondônia no Congresso Nacional.

O evento também confirmou as candidaturas dos demais integrantes da nominata do partido para as eleições de 2026, consolidando a participação da legenda na disputa eleitoral em Rondônia.

Após a convenção, a candidatura segue para o processo de registro junto à Justiça Eleitoral, conforme os prazos estabelecidos pela legislação. A campanha eleitoral será desenvolvida dentro do período autorizado pela Justiça Eleitoral.