Homem é preso com 9 kg de skunk no Aeroporto de Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 04/08/2026 às 13h40

Porto Velho/RO. A Polícia Federal realizou, nessa segunda-feira (3/8), a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Porto Velho.

Durante inspeção de bagagens, os policiais identificaram uma mala suspeita pertencente a um passageiro que vinha de Manaus/AM e tinha como destino final o município de Guarulhos/SP. No interior da bagagem, foram localizados cerca de 9 kg de skunk ocultados.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia.