Prefeitura reúne 17 municípios em oficina regional sobre Saúde do Trabalhador

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 14h08

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), da Gerência de Vigilância em Saúde e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Regional, realizou a 1ª Oficina Regional voltada à Saúde do Trabalhador, reunindo representantes dos 17 municípios da área de abrangência do CEREST, profissionais da saúde, engenheiros de segurança do trabalho, representantes do Conselho Municipal de Saúde, da Regional de Saúde e de empresas da região.

A gerente da Vigilância em Saúde, Karlla Mileski, destacou que a oficina representa um marco para o fortalecimento da política de Saúde do Trabalhador em Ji-Paraná e nos municípios atendidos pelo CEREST Regional.

“É um momento muito importante para nós. Esta é a primeira oficina regional voltada à Saúde do Trabalhador e representa um marco na história do CEREST. É o início de um trabalho contínuo, que será ampliado com novas capacitações e ações nos próximos anos”, afirmou.

Segundo Karlla Mileski, antes da realização da oficina, o CEREST promoveu encontros com os municípios para apresentar a atuação do serviço e fortalecer a integração da rede regional.

Durante a manhã, especialistas do CEREST Estadual ministraram palestras sobre temas relacionados à Saúde do Trabalhador. Já no período da tarde, os participantes serão divididos em grupos para discutir os assuntos apresentados, trocar experiências e realizar atividades práticas voltadas ao correto preenchimento das fichas de notificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, uma das principais dificuldades enfrentadas pelos municípios.

A gerente explicou que o papel do CEREST vai além do atendimento individual, atuando principalmente na promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores.

“O nosso foco é identificar situações de risco antes que elas resultem em adoecimento ou acidentes. A partir das notificações recebidas pelos sistemas de vigilância, a equipe realiza visitas técnicas às empresas para identificar as causas dos acidentes, orientar empregadores e trabalhadores e propor medidas que contribuam para ambientes de trabalho mais seguros”, ressaltou.

O CEREST Regional de Ji-Paraná atende 17 municípios e desenvolve ações integradas com a Vigilância em Saúde para fortalecer a prevenção de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. A expectativa é que a oficina passe a integrar um calendário permanente de capacitações, ampliando o conhecimento dos profissionais e fortalecendo a rede de atenção à Saúde do Trabalhador em toda a região.

