O TEMPO E A TEMPERATURA: segunda mantém chuva na faixa oeste da Região Norte

A segunda-feira será de manutenção das instabilidades sobre a Região Norte.
A previsão indica chuva no Acre e em Rondônia, além de pancadas isoladas no Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
Enquanto isso, o Tocantins permanece sob influência do ar seco, com poucas nuvens, calor intenso e baixos índices de umidade durante a tarde.
Nas capitais, Rio Branco varia entre 22°C e 35°C. Manaus registra temperaturas entre 25°C e 35°C. Belém fica entre 24°C e 34°C. Boa Vista varia de 25°C a 33°C. Macapá registra mínima de 24°C e máxima de 33°C. Porto Velho terá temperaturas entre 24°C e 35°C, enquanto Palmas pode alcançar os 38°C.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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