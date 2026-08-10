O TEMPO E A TEMPERATURA: segunda mantém chuva na faixa oeste da Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 10/08/2026 às 08h00

A segunda-feira será de manutenção das instabilidades sobre a Região Norte.

A previsão indica chuva no Acre e em Rondônia, além de pancadas isoladas no Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Enquanto isso, o Tocantins permanece sob influência do ar seco, com poucas nuvens, calor intenso e baixos índices de umidade durante a tarde.

Nas capitais, Rio Branco varia entre 22°C e 35°C. Manaus registra temperaturas entre 25°C e 35°C. Belém fica entre 24°C e 34°C. Boa Vista varia de 25°C a 33°C. Macapá registra mínima de 24°C e máxima de 33°C. Porto Velho terá temperaturas entre 24°C e 35°C, enquanto Palmas pode alcançar os 38°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).