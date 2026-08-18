O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte tem chuva e calor nesta terça-feira (18)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 18/08/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma terça-feira (18) marcada por calor, muitas nuvens e ocorrência de chuva em pontos isolados. No Amazonas, Amapá e Roraima, a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva principalmente durante a tarde e à noite.

Em Manaus, os termômetros variam entre 27 e 36°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada à tarde. Em Macapá, a temperatura fica entre 24 e 33°C, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite.

Boa Vista terá mínima de 26°C e máxima de 33°C, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Em Porto Velho, a máxima chega a 38°C, com pancadas de chuva isoladas à tarde. Já Rio Branco varia entre 22 e 35°C, com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

Em Belém, a temperatura fica entre 24 e 34°C, com possibilidade de chuva isolada durante a tarde e a noite. Palmas terá tempo mais firme, com poucas nuvens e máxima de 36°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).