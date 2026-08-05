O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta quarta-feira (5)

Por Viviane Bessa

Publicada em 05/08/2026 às 08h00

Na Região Norte, a previsão para esta quarta-feira (5) indica predomínio de muitas nuvense temperaturas elevadas. As condições de chuva variam entre os estados, com possibilidade de precipitações isoladas no extremo norte e pancadas de chuva em áreas de Roraima e do Amazonas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, Palmas terá poucas nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 36°C. A condição de tempo mais aberto também deve predominar no estado, com temperaturas elevadas principalmente nas áreas do Ocidental e Oriental do Tocantins.

No Pará, Belém terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperaturas entre 24°C e 34°C. A nebulosidade deve permanecer presente também no Nordeste Paraense, Marajó e Baixo Amazonas, enquanto outras áreas do estado terão variação de nebulosidade e períodos de tempo mais aberto.

No Amapá, Macapá terá mínima de 24°C e máxima de 32°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A condição deve se estender a áreas do Norte e Sul do Amapá, com variação na ocorrência das precipitações.

Em Roraima, Boa Vista terá temperaturas entre 25°C e 33°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A instabilidade também pode ocorrer em áreas do Norte e Sul de Roraima, principalmente durante períodos de maior formação de nuvens.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 26°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A condição de instabilidade pode ocorrer em diferentes áreas do estado, incluindo o Centro, Norte, Sudoeste e Sul Amazonense.

Em Rondônia, Porto Velho terá temperaturas entre 23°C e 35°C, com muitas nuvens. A nebulosidade deve predominar também nas áreas do Madeira-Guaporé e Leste Rondoniense, sem previsão de mudança significativa na condição do tempo.

No Acre, Rio Branco terá mínima de 22°C e máxima de 34°C, também sob muitas nuvens. A condição deve predominar no Vale do Acre e Vale do Juruá, mantendo as temperaturas elevadas ao longo do dia.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).