Prefeitura de Porto Velho prorroga prazo de edital para patrocínio de premiações dos servidores

Por Jhon Silva

Publicada em 05/08/2026 às 08h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), prorrogou até o dia 7 de agosto o prazo para inscrições e apresentação de propostas do Edital de Chamamento Público nº 01/2026/SEMAD, que selecionará patrocinadores para as premiações "Servidor de Valor" e "Inova Estágio PVH".

A prorrogação oferece mais tempo para que pessoas físicas e jurídicas interessadas possam participar do processo e contribuir com uma iniciativa voltada ao reconhecimento de servidores e estagiários que desenvolvem boas práticas e soluções inovadoras na administração municipal.

Os patrocinadores poderão apoiar os concursos por meio da oferta de recursos financeiros, brindes, troféus, medalhas, cursos de capacitação, serviços voltados à saúde, bem-estar, lazer, cultura e outras formas de incentivo previstas no edital. Toda a premiação será realizada sem custos para os cofres públicos.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a ampliação do prazo busca incentivar a participação de mais parceiros na iniciativa. "Estamos ampliando esse prazo para que mais empresas e pessoas possam participar desse projeto. Valorizar quem trabalha pelo serviço público é investir em ideias que melhoram o atendimento à população e fortalecem uma gestão cada vez mais eficiente."

A seleção será conduzida por comissão designada pela Semad, seguindo critérios técnicos e de habilitação previstos no edital.

Novo cronograma

Inscrições e apresentação das propostas: até 7 de agosto;

Análise da documentação: 10 e 11 de agosto;

Resultado preliminar: 12 de agosto;

Prazo para recursos: 13 de agosto;

Julgamento dos recursos: de 14 a 17 de agosto;

Resultado final da seleção: 20 de agosto;

Assinatura do Termo de Patrocínio: até 27 de agosto

Confira a Portaria.

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