Prefeitura leva cidadania e serviços públicos ao Distrito de Urucumacuã

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 05/08/2026 às 08h38

A Prefeitura de Pimenta Bueno realizou, no dia 31 de julho de 2026, uma ação integrada no Distrito de Urucumacuã, levando diversos serviços públicos à população por meio da atuação conjunta de diferentes secretarias municipais.

Na área da Saúde, foram realizados 35 atendimentos, sendo 8 atendimentos por demanda espontânea, 5 consultas agendadas, 2 consultas de pré-natal e 20 testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, fortalecendo a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento dos usuários.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) promoveu 152 atendimentos por meio do CRAS, CREAS e Cadastro Único. Entre os serviços oferecidos estiveram orientações sociais, benefícios eventuais, entrega de kits de pobreza menstrual, acolhimentos, atendimentos psicossociais, emissão de passe livre para idosos, novos cadastros, atualizações cadastrais, transferências e orientações sobre programas sociais.

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) também participou da programação com atividades voltadas às crianças, oferecendo recreação infantil e contação de histórias, proporcionando momentos de lazer, incentivo à leitura e integração com as famílias.

A programação contou ainda com a participação da Autarquia Municipal de Esportes e Cultura (AMPIB), que realizou apresentações culturais, valorizando os talentos locais e promovendo entretenimento para a comunidade.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Pimenta Bueno em aproximar os serviços públicos da população, ampliando o acesso às políticas públicas e garantindo atendimento de forma integrada, especialmente às comunidades mais distantes da área urbana.