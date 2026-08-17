O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva isolada atinge áreas do extremo norte da Região Norte nesta segunda-feira (17)

Por Viviane Bessa

Publicada em 17/08/2026 às 08h00

A previsão para esta segunda-feira (17) indica possibilidade de chuva isolada em áreas da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo permanece com poucas nuvens. Em Palmas, a temperatura varia entre 25°C e 37°C.

No Pará, a previsão é de muitas nuvens em Belém, com mínima de 24°C e máxima de 34°C. No estado, há possibilidade de chuva isolada principalmente em áreas do norte paraense.

No Amapá, muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada atingem diferentes áreas do estado. Em Macapá, os termômetros variam entre 24°C e 34°C.

Em Roraima, também há possibilidade de chuva isolada, principalmente no norte e oeste do estado. Boa Vista terá mínima de 26°C e máxima de 34°C.

No Amazonas, o tempo fica com poucas nuvens em Manaus, onde as temperaturas variam entre 26°C e 35°C. A possibilidade de chuva fica concentrada principalmente no extremo norte e noroeste amazonense.

Em Rondônia, predominam poucas nuvens. Porto Velho registra mínima de 24°C e máxima de 39°C, a maior temperatura prevista entre as capitais da região.

No Acre, a previsão também é de poucas nuvens. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 22°C e 34°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).