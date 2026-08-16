Bruno Bolsonaro Scheid lança candidatura ao Senado, promete defender Rondônia e manda recado a Lula e Moraes: “A hora desses caras vai chegar”

Por Assessoria

Publicada em 16/08/2026 às 18h25

Bruno Bolsonaro Scheid (PL) lançou oficialmente sua candidatura ao Senado Federal na manhã deste domingo (16), em Ji-Paraná, com um discurso de forte tom político, defesa de Rondônia e alinhamento ao grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante de apoiadores e lideranças do partido, Bruno deixou claro que pretende fazer uma campanha de rua e de enfrentamento. “Os senhores estão olhando pra um cara que quer ir pra rua, pro sol e ter ação”, afirmou.

A relação com Jair Bolsonaro ocupou espaço central no discurso. Bruno relembrou conversas com o ex-presidente durante a construção do grupo político em Rondônia e contou que participou diretamente da articulação do time que hoje disputa as eleições pelo PL. “Eu cheguei pro presidente Bolsonaro e falei: presidente, o time tem que ser completo”, relatou.

O candidato também subiu o tom ao falar do cenário nacional. Bruno fez críticas ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e afirmou que pretende levar esse enfrentamento para Brasília. Em um dos momentos mais duros do discurso, declarou: “A hora desses caras vai chegar.”

A defesa da família e dos valores conservadores também apareceu como eixo central da fala. Bruno citou liberdade, segurança, educação e proteção às crianças entre as pautas que pretende defender e disse que o grupo está preparado para enfrentar uma campanha difícil. “Esse couro aqui está preparado para ir para o sol, para a batalha, junto com esse time”, afirmou. Na sequência, disse que o PL apresenta uma equipe disposta a lutar “pela família, por Deus, por pátria e por liberdade”.

Marcos Rogério, candidato do PL ao Governo de Rondônia, destacou a trajetória de Bruno ao lado de Jair Bolsonaro e afirmou que o candidato ao Senado permaneceu próximo do ex-presidente nos momentos mais difíceis. Ao falar sobre o perfil de Scheid, resumiu: “O que torna você diferente de todos os demais é a sua coragem.” Marcos também citou regularização fundiária, pedágio, pauta ambiental e os problemas estruturantes de Rondônia entre os temas que Bruno vem defendendo.

Fernando Máximo, que também disputa uma das vagas de Rondônia ao Senado, participou do lançamento e reforçou a parceria com Bruno. Ao relembrar a formação do grupo, Scheid contou que levou Máximo à mesa de Jair Bolsonaro e apresentou o nome dele como a peça que faltava para completar o time. “Esse é o cara que eu levei lá na mesa do presidente Bolsonaro e falei: presidente, agora temos um time completo”, afirmou Bruno. Máximo, por sua vez, reforçou a dobradinha: “Eu tenho fé em Deus que o Bruno vai ser o nosso senador junto comigo.”

O projeto nacional do PL também foi reforçado no evento. Marcos Rogério declarou apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência da República, enquanto lideranças presentes associaram a chapa estadual ao projeto político do partido para o país.

No trecho mais pessoal do lançamento, Bruno chamou os filhos, Sofia e Gael, ao palco e apontou a família como uma das razões para entrar na disputa. Diante dos apoiadores, resumiu o compromisso que pretende levar pela campanha: “Nós amamos Rondônia. E nós vamos defender Rondônia, custe o que custar.”

Ao final do evento, já no primeiro dia em que a campanha eleitoral está oficialmente nas ruas, Bruno fez o pedido direto ao eleitorado e apresentou seu número: “Eu preciso do voto e da confiança de vocês para senador 222 para fazer a diferença no Congresso Nacional.” Depois, encerrou com a mensagem que pretende carregar pelo estado: “Vai ser por Rondônia, pelo povo, do povo e para o povo.”