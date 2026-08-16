PREVISÃO DO TEMPO: Em Rondônia domingo será de muitas nuvens neste domingo (16)

Por Viviane Bessa

Publicada em 16/08/2026 às 10h00

Boa Vista pode registrar pancadas de chuva e temperaturas chegam a 38°C em Palmas

A previsão para este domingo (16) indica chuva em parte do extremo norte da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo terá poucas nuvens. Em Palmas, a temperatura varia entre 25°C e 38°C.

No Pará, também há predomínio de poucas nuvens, condição prevista para Belém, onde os termômetros ficam entre 24°C e 34°C.

No Amapá, a previsão é de poucas nuvens na maior parte do estado. Em Macapá, a mínima será de 24°C e a máxima de 33°C.

Em Roraima, há previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente no centro e oeste do estado. Boa Vista terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 26°C e 33°C.

No Amazonas, o norte e o noroeste podem registrar chuva isolada, enquanto nas demais áreas predomina a nebulosidade. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens, com mínima de 26°C e máxima de 35°C.

Em Rondônia, o domingo será de muitas nuvens. Porto Velho terá mínima de 24°C e máxima de 37°C.

No Acre, também há previsão de muitas nuvens. Em Rio Branco, os termômetros variam entre 22°C e 34°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).