PREVISÃO DO TEMPO: Em Rondônia domingo será de muitas nuvens neste domingo (16)

Boa Vista pode registrar pancadas de chuva e temperaturas chegam a 38°C em Palmas
A previsão para este domingo (16) indica chuva em parte do extremo norte da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No Tocantins, o tempo terá poucas nuvens. Em Palmas, a temperatura varia entre 25°C e 38°C.
No Pará, também há predomínio de poucas nuvens, condição prevista para Belém, onde os termômetros ficam entre 24°C e 34°C.
No Amapá, a previsão é de poucas nuvens na maior parte do estado. Em Macapá, a mínima será de 24°C e a máxima de 33°C.
Em Roraima, há previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente no centro e oeste do estado. Boa Vista terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 26°C e 33°C.
No Amazonas, o norte e o noroeste podem registrar chuva isolada, enquanto nas demais áreas predomina a nebulosidade. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens, com mínima de 26°C e máxima de 35°C.
Em Rondônia, o domingo será de muitas nuvens. Porto Velho terá mínima de 24°C e máxima de 37°C.
No Acre, também há previsão de muitas nuvens. Em Rio Branco, os termômetros variam entre 22°C e 34°C.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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