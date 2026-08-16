Briga generalizada deixa três feridos durante confraternização em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 16/08/2026 às 10h20

Uma briga que começou durante uma confraternização terminou com três pessoas feridas e muita confusão na noite deste sábado (15), em Ji-Paraná. O caso aconteceu por volta das 22h30, na região da Rua Mogno com a Rua Manuel Franco, no bairro Nova Brasília.

A Polícia Militar foi chamada após a informação de que cerca de 15 pessoas estariam brigando na rua. Quando as equipes chegaram, as agressões já tinham parado, mas o clima continuava bastante tenso.

Segundo os relatos, o sobrinho de uma mulher que havia sido acolhido pela família há cerca de um mês teria se envolvido em uma discussão e, conforme informado aos policiais, agredido a própria esposa. O marido da tia teria tentado intervir e acabou entrando em luta corporal com o rapaz. A tia também teria sido atingida ao tentar ajudar o marido.

Os três apresentavam ferimentos: um deles tinha sangramento no nariz, a mulher estava com lesão no braço e o outro envolvido apresentava machucados nos joelhos.

A confusão ficou ainda mais séria quando uma testemunha contou ter visto um dos envolvidos correndo atrás do outro com uma faca. Para evitar que a briga continuasse, a testemunha colocou o rapaz dentro de casa.

Todos apresentavam sinais de embriaguez e disseram ter consumido bebidas alcoólicas durante uma confraternização.

As duas filhas do casal ficaram na casa da testemunha enquanto os responsáveis foram encaminhados para a UNISP.

A Polícia Militar informou que não presenciou a suposta agressão contra a esposa do rapaz e que a informação foi apresentada posteriormente, já na unidade policial. Por causa das lesões e da possibilidade de violência doméstica, os envolvidos foram encaminhados para os procedimentos legais.

O caso agora deverá ser apurado para esclarecer exatamente como a confusão começou e o que aconteceu durante a briga.