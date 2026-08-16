Homem é baleado no braço durante ataque em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 16/08/2026 às 10h10

Um rapaz, preliminarmente identificado como Gabriel, foi alvo de um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo, 16 de agosto de 2026, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena (RO).

Conforme apurado, o rapaz estava embriagado e nas proximidades de um espetinho quando, por motivo ainda desconhecido, foi surpreendido pelo disparo. O tiro atingiu o braço esquerdo, transfixando o membro.

Mesmo ferido, Gabriel correu pelo local e pediu socorro a populares, que acionaram a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares.

A vítima foi atendida e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena. Apesar do ferimento, não houve gravidade alguma e ele recebeu alta cerca de 20 minutos após dar entrada na unidade hospitar.

A Polícia Militar foi acionada e realizou os levantamentos iniciais, coletando informações sobre a ocorrência. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e deverá ser investigado pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, unidade da Polícia Civil responsável pela apuração de crimes contra a vida, incluindo tentativas de homicídio.

Segundo informações preliminares, Gabriel possui diversas passagens policiais. A motivação do atentado e a identidade do autor do disparo ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas durante as investigações.

Ainda segundo apurado, após receber atendimento e descer da unidade de resgate, o rapaz teria proferido xingamentos contra policiais e bombeiros, causando dificuldades às equipes que atuavam na ocorrência.

A DERCCV deverá buscar imagens de câmeras de segurança, ouvir testemunhas e reunir outros elementos que possam ajudar a identificar o responsável pelo disparo e esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.