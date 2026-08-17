Alex Redano abre campanha à reeleição com grande ato em Porto Velho nesta segunda

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 08h50

O deputado estadual Alex Redano realiza nesta segunda-feira (17), às 19h, o lançamento de sua campanha à reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia. O evento será no Spasso Multieventos, na Avenida Rio de Janeiro, nº 4464, bairro Baixa União, em Porto Velho.

Candidato com o número 10100, Redano inicia oficialmente a campanha para renovar o mandato.

O ato contará com a presença do candidato ao Governo Hildon Chaves, do candidato a vice-governador Cirone Deiró, da candidata ao Senado Mariana Carvalho e do candidato a deputado federal Maurício Carvalho, além de apoiadores e lideranças políticas.

Conhecido como “O Amigão de Rondônia”, Alex Redano também deverá apresentar durante o encontro as principais bandeiras de sua campanha.