Porto Velho se destaca entre os maiores produtores de Rondônia e leva força do campo à Agrotec 2026

Por Jean Carla Costa

Publicada em 17/08/2026 às 08h32

Porto Velho consolida sua importância no cenário agropecuário de Rondônia com destaque em diferentes cadeias produtivas. De acordo com dados do IBGE apresentados nos rankings de produção, o município ocupa o 1º lugar estadual na produção de banana, com 21.416 toneladas; na mandioca, com 134.174 toneladas; e na soja, com 181.812 toneladas. A capital também aparece entre os dez maiores produtores de arroz, feijão, café, milho e cacau. No arroz, Porto Velho está em 3º lugar, com 13.260 toneladas; no feijão, em 3º, com 223 toneladas; no café, em 8º, com 10.061 toneladas; no milho, em 8º, com 83.932 toneladas; e no cacau, em 10º, com 159 toneladas.

“Porto Velho tem uma produção forte, diversificada e que gera oportunidades para quem vive e trabalha no campo. A Agrotec é uma oportunidade para valorizar esse trabalho, aproximar a população dos produtores e mostrar todo o potencial do nosso agro.”

Para o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, os números demonstram a força e a diversidade da produção rural da capital. “Porto Velho tem um agro forte e diversificado, com produção que se destaca em várias culturas”.

O diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Herlan Alves Lopes, destaca que a Agrotec será uma oportunidade para aproximar a população dessa realidade. “Vamos mostrar a força de quem produz e a diversidade do campo de Porto Velho”.

Além da produção agrícola, os dados da Idaron apontam ainda um rebanho de 1.506.374 bovinos de corte, 105.285 bovinos de leite e produção diária de 74.582 litros de leite, reforçando a dimensão da atividade pecuária no município.

É essa diversidade que estará em evidência durante os cinco dias da 2ª edição da Agrotec 2026, com o conceito “Raízes que conectam o futuro”. Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, a feira será realizada de 26 a 30 de agosto, das 14h às 21h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Além de apresentar culturas como banana, mandioca, café entre outras, a programação contará com exposição de gado de alta genética, valorizando também a pecuária e o melhoramento dos rebanhos. A feira reunirá produtores, agricultores, agroindústrias e representantes das diferentes cadeias produtivas, mostrando à população a força e a diversidade do agro de Porto Velho.