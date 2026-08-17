Com adesivaço, Adailton Furia abre oficialmente campanha ao Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 08h10

Com um mega adesivaço realizado na virada deste sábado para domingo (16), no Espaço Alternativo, em Porto Velho, o candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Furia, da coligação “Gente que gosta de gente”, abriu sua campanha eleitoral e deu início à disputa pelo Governo do Estado com o número 55. O ato foi realizado na confluência das avenidas Jorge Teixeira e Santos Dumont e marcou o primeiro compromisso público após o início oficial da campanha.

O ato teve início logo após a meia-noite e contou com uma fila quilométrica de veículos dos apoiadores que aguardavam o início da mobilização. Em clima de festa, eleitores participaram do adesivaço e demonstraram apoio ao projeto do candidato.

Durante o evento, Furia afirmou que a partir de agora a campanha entra em uma nova etapa, com intensificação das atividades e contato direto com a população.

“A partir de agora vamos intensificar o ritmo e partir para a campanha propriamente dita. Vamos fazer o principal de uma campanha, que é pedir o voto. Neste domingo mesmo teremos reuniões em Porto Velho e temos um compromisso importante às 17h, que será a assinatura de um pacto pelo esporte, no Clube do Ferroviário”, afirmou.

Agenda

Ainda neste domingo, o candidato segue para Cacoal, onde participa de um compromisso na Comunidade Santa Clara. De lá, segue para Ouro Preto do Oeste, onde visita a Exposhow Norte, no Parque de Exposições.

Na sequência, retorna a Cacoal para participar do Arraial do IFRO, no campus do município. Em uma intensa agenda, Furia também participa da festa da Assembleia de Deus, em Ministro Andreazza.

Na segunda-feira (17), o candidato participa de um adesivaço em Cacoal, às 19h, em frente à Caixa Econômica Federal.

Na terça-feira (18), retorna a Porto Velho para participar, às 11h, de debate promovido pela Band.

Na quarta-feira (19), participa, na OAB, do Pacto em Defesa da Democracia e Combate à Desinformação nas Eleições de 2026, às 19h.

Na quinta-feira (20), participa de adesivaço em Jaru, às 18h.

Na sexta-feira (21), Furia estará em Espigão do Oeste, onde terá uma série de reuniões. À noite, segue para Ouro Preto do Oeste.