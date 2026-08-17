Dr. Benedito Alves inicia mobilização com adesivaço realizado na madrugada em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 08h30

A madrugada deste domingo (16) marcou o início de uma nova etapa na caminhada política do pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves. Às 00h01, um adesivaço foi realizado na Avenida Jorge Teixeira, em frente à Havan, em Porto Velho, reunindo apoiadores para o início da mobilização identificada pelo número 10.000.

O evento contou também com a presença do candidato e presidente da Federação União Progressista, Maurício Carvalho, que acompanhou o início da mobilização ao lado de Dr. Benedito Alves e dos apoiadores presentes.

Um movimento que começa pelas ruas

O adesivaço marcou o início de uma nova etapa da caminhada política e teve como destaque a participação de pessoas que fizeram questão de acompanhar o momento e demonstrar apoio ao projeto.

Durante o encontro, famílias, amigos e apoiadores participaram da mobilização, reforçando a ideia de uma caminhada construída com a participação popular.

Para Dr. Benedito Alves, momentos como esse representam a importância de estar próximo das pessoas e construir um projeto ouvindo diferentes realidades de Rondônia.

“Cada adesivo, cada abraço e cada palavra de apoio mostram que ninguém faz uma caminhada sozinho. Essa caminhada é nossa, é do povo”, destacou o pré-candidato.

De Porto Velho para todo o estado

A mobilização iniciada na capital também representa a intenção de ampliar o diálogo com os municípios, distritos e comunidades de diferentes regiões de Rondônia.

A proposta é levar a discussão sobre as necessidades do estado para além da capital, aproximando o projeto das diferentes realidades encontradas no interior e ouvindo demandas relacionadas à saúde, educação, infraestrutura, produção rural, segurança e desenvolvimento.

A presença de Maurício Carvalho no início da mobilização reforçou o caráter político do encontro e a união em torno da caminhada que começa em Porto Velho.

O adesivaço realizado na madrugada abriu essa nova etapa com a participação de apoiadores e lideranças políticas, dando início a uma mobilização que pretende percorrer diferentes regiões de Rondônia.

Para Dr. Benedito Alves, o momento representa apenas o começo de uma caminhada que pretende ser construída com participação popular e presença em todo o estado.