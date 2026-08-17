Adesivaço em Porto Velho, marca largada oficial da campanha do Dr. Fernando Máximo em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 08h20

A campanha do Dr. Fernando Máximo ao Senado por Rondônia ganhou as ruas neste domingo (16), com um adesivaço em Porto Velho que marcou oficialmente o início da corrida eleitoral. Candidato pelo PL, com o número 221, o deputado federal participou da mobilização ao lado do candidato ao Governo do Estado, Marcos Rogério, do prefeito Léo Moraes e de outras lideranças da coligação Juntos por Rondônia.

Em dois pontos da capital, na Avenida Farquar, em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e no Espaço Alternativo, o movimento reuniu lideranças, apoiadores e população, dando à largada da campanha um tom de mobilização e proximidade com o eleitor.

O adesivaço em Porto Velho foi parte de uma agenda que começou ainda na madrugada, em Ji-Paraná, onde Marcos Rogério abriu oficialmente sua campanha ao Governo ao lado do candidato a vice, Delegado Rodrigo Camargo. Na capital, Dr. Fernando Máximo assumiu protagonismo na mobilização e reforçou uma das principais marcas que pretende levar para a disputa ao Senado: a capacidade de articulação em favor de Rondônia.

À frente de um mandato marcado pela destinação de recursos ao Estado, especialmente para a saúde, sua principal bandeira em Brasília, Dr. Fernando Máximo chega à campanha defendendo que o trabalho político precisa se transformar em resultados concretos para a população.

“Rondônia avança quando o diálogo é real, quando quem decide conhece a rotina de cada cidade e senta para resolver junto. É esse compromisso que carrego em cada agenda”, afirmou.

Com atuação em diferentes regiões de Rondônia, Dr. Fernando Máximo também apresenta como estratégia para a disputa ao Senado a construção de uma agenda que ultrapasse os limites da capital. A proposta é percorrer as sete regiões do Estado e transformar as demandas ouvidas nas ruas em prioridades de atuação no Senado.

A agenda eleitoral deve avançar nas próximas semanas com atividades na capital e no interior. Para o Dr. Fernando Máximo, o desafio agora é ampliar o diálogo iniciado neste domingo e levar para as diferentes regiões de Rondônia uma candidatura construída a partir da experiência do mandato e da proximidade com as demandas do Estado.