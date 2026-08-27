Luizinho Goebel garante incentivo e apoio ao produtor rural de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 08h10

Considerado pela classe produtiva do Estado como um dos parlamentares mais atuantes no setor agrícola de Rondônia, o deputado estadual Luizinho Goebel (PL), que está em plena campanha de reeleição, em recente encontro com pequenos produtores rurais da região disse que pretende sim continuar trabalhando em benefício da categoria.

A longo dos seus cinco mandatos como deputado, Luizinho sempre procurou dar atenção especial ao setor produtivo, através da liberação de recursos das emendas parlamentares.

Aquisições como tratores, implementos e equipamentos para fortalecer o setor produtivo, são alguns dos exemplos que constam nas parcerias firmadas entre os agricultores e o deputado Luizinho Goebel. “Nossa meta sempre foi impulsionar a produção e gerar mais desenvolvimento para o campo”, destacou.

Outra característica marcante do deputado é quanto ao incentivo da produção rural com a distribuição de calcário nas áreas mais necessitadas.

Em parceria com as prefeituras, Luizinho percorreu as estradas vicinais e lutou para que tivessem a devida manutenção, agilizando recursos para que as vias de acesso fossem recuperadas garantindo o escoamento da produção do campo para as cidades.

A sustentabilidade também teve atenção especial do deputado, com a instalação de placas de energia solar para fortalecer a produtividade nas áreas rurais. “Conseguimos fazer chegar até o homem do campo a energia solar, o que até pouco tempo era impossível, devido o alto custo desse benefício. Com a instalação dessas placas, o produtor teve maior economia e passou a ser protagonista de programas de sustentabilidade regional”, comentou Luizinho.

Para o deputado, respeitar o produtor com atenção e acolhendo suas demandas é mais do que uma obrigação, pois garante a dignidade do homem do campo. “Precisamos cada vez mais reconhecer a importância de quem, com trabalho e dedicação, coloca o alimento na mesa de cada família”, ressaltou Luizinho Goebel.