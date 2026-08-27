SINDSEF-RO acompanha negociações em Brasília e cobra maior empenho do Ministério da Saúde

Por SINDSEF-RO

Publicada em 27/08/2026 às 08h24

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF/RO) segue firme acompanhando de perto cada passo das negociações lideradas pela Condsef/Fenadsef, o sindicato reforçou a cobrança por mais agilidade e compromisso do Governo Federal com as pautas dos servidores do Ministério da Saúde (MS).

Na última terça-feira, 25 de agosto, ocorreu uma audiência em Brasília com o ministro Alexandre Padilha. O encontro foi um momento decisivo para colocar na mesa as urgências e as insatisfações da categoria, que há anos aguarda por valorização e justiça.

O que esteve em pauta?

Durante a reunião, a Condsef apresentou uma série de reivindicações históricas dos trabalhadores. Entre os principais pontos discutidos, destacam-se:

Gratificações: O debate sobre a regularização e os reajustes da Gacen, Gecen e Geace, essenciais para a remuneração justa dos servidores que atuam em áreas de risco e controle de endemias.

Reestruturação de Carreira: A urgência em modernizar e estruturar as carreiras da saúde, garantindo progressão e melhores condições de aposentadoria.

Atenção aos Intoxicados (Ex-Sucam): O avanço da PEC dos intoxicados, buscando amparo legal e financeiro aos trabalhadores que adoeceram devido à exposição a produtos químicos no exercício de suas funções na extinta Sucam.

Novos Concursos Públicos: A necessidade de recomposição do quadro de pessoal para evitar o colapso no atendimento e a sobrecarga de quem já está na ativa.

Para o SINDSEF/RO, dialogar é fundamental, mas não basta. O sindicato tem deixado claro que continuará exercendo pressão contínua até que o Ministério da Saúde transforme as promessas em ações concretas. A avaliação é de que o ministério precisa demonstrar mais empenho prático para resolver passivos que afetam diretamente a vida e a dignidade dos servidores.

Reforçando esse posicionamento de cobrança e vigilância constante, o presidente do SINDSEF/RO, Almir José, destacou a importância da mobilização da base neste momento decisivo:

“Nós do SINDSEF estamos acompanhando milimetricamente essas tratativas em Brasília. É inaceitável que pautas tão sensíveis, como a situação dos nossos companheiros intoxicados da ex-Sucam e a reestruturação das nossas gratificações, continuem se arrastando. O diálogo com o ministro foi um passo importante, mas a nossa mensagem é clara: queremos mais empenho e resolutividade do Ministério da Saúde. O servidor não pode mais pagar a conta da lentidão. Continuaremos cobrando até que nossos direitos sejam efetivamente garantidos.” – Almir José, Presidente do SINDSEF/RO.