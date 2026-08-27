O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá calor de até 39°C nesta quinta-feira (27)

Por Viviane Bessa

Publicada em 27/08/2026 às 08h00

A previsão para esta quinta-feira (27) aponta possibilidade de chuva isolada em parte do Norte, principalmente em áreas de Roraima e Amazonas. Nas demais áreas da região, não há previsão de chuva, com variação de nebulosidade ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o predomínio é de poucas nuvens. Em Palmas, os termômetros variam entre 22°C e 39°C, a maior máxima prevista entre as capitais da região.

No Pará, o céu fica com poucas nuvens em grande parte do estado. Em Belém, a temperatura varia de 24°C a 34°C.

No Amapá, também há predomínio de poucas nuvens. Em Macapá, a mínima prevista é de 25°C, e a máxima chega a 33°C.

Em Roraima, há maior presença de nuvens e possibilidade de chuva isolada. Em Boa Vista, as temperaturas ficam entre 26°C e 35°C.

No Amazonas, a possibilidade de chuva isolada alcança principalmente áreas do norte e oeste do estado, enquanto outras localidades têm maior variação de nebulosidade. Em Manaus, os termômetros marcam entre 26°C e 37°C.

Em Rondônia, a previsão indica muitas nuvens em boa parte do estado. Em Porto Velho, a temperatura varia de 24°C a 38°C.

No Acre, o predomínio é de poucas nuvens, com aumento de nebulosidade em áreas do norte do estado. Em Rio Branco, a mínima será de 23°C, e a máxima, de 33°C.

A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% no Tocantins e no sul do Pará.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).