Homem tem dedo decepado a facadas após ataque motivado por ciúmes

Por Newsrondonia.com

Publicada em 11/08/2026 às 09h00

Um homem de 29 anos teve o polegar da mão direita decepado após sofrer uma tentativa de homicídio com o uso de um facão no final da tarde da última segunda-feira (10), na região do bairro Embratel, em Porto Velho (RO).

De acordo com os relatos prestados pela própria vítima às autoridades, a agressão violenta foi motivada por ciúmes. O suspeito teria se revoltado ao acreditar que o homem estaria se aproximando de sua companheira, armando-se com a arma branca para tirar satisfações.

Durante o ataque, o agressor tentou desferir um golpe fatal direcionado à cabeça da vítima. Em um ato reflexo para se proteger, o homem levantou a mão direita na altura do rosto, acabando por sofrer um corte profundo na palma e a amputação traumática do polegar.

Mesmo ferido e perdendo sangue, o rapaz conseguiu correr até o Posto de Saúde Maurício Bustani, onde a equipe médica de plantão realizou os procedimentos iniciais de estabilização. Em seguida, ele foi transferido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Paulo II. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil.