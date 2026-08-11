Homem é encontrado morto com quatro tiros na cabeça em Rolim de Moura

Por Rondonianews.com

Publicada em 11/08/2026 às 08h50

Crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (11), na região da Avenida Maringá com a Rua Urupá. Vítima estava com sinais de que as mãos estariam amarradas, mas quando PM chegou, a cordinha estava arrebentada

Um homem identificado como Scailer , conhecido pelo apelido de “Skiler”, foi assassinado a tiros durante o início da madrugada desta terça-feira (11), em Rolim de Moura, Rondônia.

O crime aconteceu na Avenida Maringá, próximo à Rua Urupá, no bairro Boa Esperança. Conforme as primeiras informações, a vítima foi atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares constataram que as mãos da vítima estavam amarradas por uma corda. Uma motocicleta também foi localizada nas proximidades do corpo.

A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Criminal, que realizou os procedimentos necessários para auxiliar na investigação.

Segundo informações, Scailer possuía passagens pela Justiça. Até o momento, não foram divulgadas oficialmente informações que confirmem a motivação do assassinato ou a identidade dos autores.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.

O assassinato ocorreu próximo à região onde, na madrugada do último domingo (9), outro homem também foi encontrado morto a tiros, aumentando a preocupação entre moradores da área.

A matéria poderá ser atualizada a qualquer momento com novas informações oficiais.