FICCO/RO prende homem e apreende dois adolescentes com pistola e entorpecente

Por PF/RO

Publicada em 11/08/2026 às 09h15

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante um homem e apreendeu dois adolescentes, nessa segunda-feira (10/8), durante diligências realizadas na região central de Porto Velho.

Durante a diligência, policiais observaram movimentação suspeita em um imóvel. Na abordagem, foi apreendida uma pistola calibre .45, 11 munições e carregador, bem como porções de entorpecente do tipo crack/oxi já fracionadas e embaladas para a venda, além de quatro aparelhos de telefonia celular. Todo o material foi apreendido e será submetido a exames periciais.

O homem preso poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Dois adolescentes foram apreendidos pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo apresentados à autoridade policial acompanhados de seus responsáveis legais.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Estadual, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal Federal.