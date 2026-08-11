Luana Piovani posta vídeo sem roupa:

Por IG

Publicada em 11/08/2026 às 10h19

Prestes a completar 50 anos, Luana Piovani mostrou que segue em boa forma ao compartilhar novos registros de sua temporada de férias em Ibiza, na Espanha, nas redes sociais. Na última segunda-feira (10), ela posou ao lado de amigas, aproveitando os dias de sol, e acabou chamando a atenção dos seguidores ao expor registros em que aparece nua ou fazendo topless.

A veterana surgiu fazendo topless durante o passeio, algo que é muito comum em várias praias da Europa. Em seu feed, a loira fez uma brincadeira e disse que estava postando o vídeo para elevar ainda mais seu engajamento, já que normalmente publica outro tipo de conteúdo.

"Um biscoito para elevar o engajamento. Vamos precisar… Sou isleña! Ibiza me lava, renova e colore. Grata, mana Paula, pela ilha que você me apresentou e segue me proporcionando", escreveu Luana Piovani na legenda da postagem.

Nos registros, a artista surge com diferentes modelos e cores de biquíni, exibindo os looks escolhidos para aproveitar o dia de praia. Além disso, em outros momentos, abandona a parte de cima da peça e posa fazendo topless.

Os fãs foram à loucura e rechearam os comentários com inúmeros elogios."Olhei e gritei: maravilhosa", disse uma. "Não aguento tanta beleza. Espetáculo de mulher", afirmou mais uma. "Esse borogodó toddo não se copia. Aplausos", destacou uma terceira.

Vale destacar que, no final do mês passado, a atriz também publicou algumas fotos que deram o que falar. Pegando os internautas de surpresa, a famosa mostrou que estava curtindo uma praia de nudismo ao lado de amigas. As imagens foram publicadas pela própria atriz nos Stories de seu perfil oficial no Instagram.

Nelas, foi possível ver Luana Piovani renovando o bronzeado, deitada sobre uma espreguiçadeira em um chão de pedras, sem qualquer peça de roupa, usando apenas acessórios para completar o visual.

Para que as fotos não fossem derrubadas pela plataforma, a atriz editou os registros, acrescentando figurinhas de estrela-do-mar, cerejas e maçãs para cobrir as partes íntimas. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Praia o que? Repita comigo: pelada!