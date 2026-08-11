Virginia dá show de falta de educação ao ignorar funcionária da própria loja

Por R7

Publicada em 11/08/2026 às 10h25

Virginia Fonseca, que é sócia da WePink, resolveu dar uma passadinha em uma das lojas da própria marca e acabou protagonizando um momento que pegou mal.

No último domingo (9), a “influenciadora” foi ao local com os filhos para pegar presentes para Zé Felipe pelo Dia dos Pais. Só que, na hora de receber as sacolas, parece que a educação ficou do lado de fora da loja...

Uma funcionária estendeu a mão para cumprimentar Virginia, mas a famosa estava mais interessada em pegar as bolsas para distribuir aos filhos.

“Ei amor, tudo bem? Bom dia. Tudo bom?”, diz Virginia estendendo a mão já para a sacola.

Quando percebe que a funcionária queria cumprimentá-la, Virginia vai direto ao ponto:

“É... essa sacola”, solta, pegando os objetos e entregando aos filhos para que eles escolhessem os perfumes.

A cena repercutiu nas redes sociais e muita gente ficou incomodada com a forma como Virginia tratou a funcionária.

“Não pede por favor, não diz um obrigada. Fubanga e sem um pingo de educação e modos!”, soltou uma conta no X, antigo Twitter.

“Essa mulher não pode dar um abraço e ser carinhosa com as vendedoras não? Q loucura... Funcionárias dela, provavelmente fãs tbm e ela não dá um pingo de confiança kkkkkkkk”, detonou outra.

A pobi da funcionária da Wepink achou que a Virgínia estava esticando o braço para cumprimenta-la sendo que ela só queria as sacolas mesmo. Morro de rir kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/9A6hhjFcD6

Agora, vamos analisar a situação... Pode ser que Virginia realmente não tenha percebido a intenção da funcionária logo de cara e estivesse focada nas compras.

Mas, depois que ficou claro que a moça estava tentando cumprimentá-la, custava dar um pouco mais de atenção? Um “oi”, um sorriso, um aperto de mão... não faria mal a ninguém, né?

É, minha gente... às vezes, são justamente esses pequenos gestos que fazem toda a diferença. 😬