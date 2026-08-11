Leilão da ASSDACO arrecada mais de R$ 500 mil para ações de combate ao câncer

Por Giliane Perin p/ ASSDACO

Publicada em 11/08/2026 às 11h27

O 11° LeiloShow realizado pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) arrecadou R$ 576.970,14 para fortalecer as ações desenvolvidas pela entidade na prevenção ao câncer e em apoio a pessoas em tratamento contra a doença. O evento ocorreu no dia 18 de julho, nas dependências do São Daniel Comboni, em Cacoal, e reuniu voluntários, doadores, compradores e colaboradores de diferentes municípios e distritos de Rondônia.



O resultado foi apresentado pela entidade como uma demonstração da capacidade de mobilização da comunidade em torno do trabalho desenvolvido pela ASSDACO. A arrecadação será destinada à manutenção e ao fortalecimento das ações voltadas à assistência, prevenção, tratamento e humanização do atendimento a pacientes oncológicos.



Para a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini, o resultado é fruto da participação coletiva. Segundo ela, "o leilão representa o esforço de muitas pessoas que contribuíram para manter as atividades da instituição".



A coordenadora da entidade, Aparecida Miranda (Cidinha), destacou que o valor arrecadado só foi possível graças à participação de pessoas que doaram produtos e animais, participaram da compra e ajudaram na mobilização do evento.



“Esse leilão só vem somar com a sua ajuda, sua colaboração. Você que doou, você que comprou, você que participa das ações da ASSDACO. Esse leilão foi um resultado surpreendente", confirmou.



Mobilização regional

A campanha contou com a participação de moradores de diversas regiões de Rondônia. Segundo a ASSDACO, municípios, distritos e captadores se envolveram na arrecadação dos produtos e do gado que foram disponibilizados no leilão.



A entidade fez um agradecimento público a todos os participantes e ressaltou que o resultado não representa apenas o valor financeiro obtido, mas a mobilização construída em torno da assistência às pessoas que enfrentam o câncer e do trabalho de prevenção à doença desenvolvido pela entidade.



Para a ASSDACO, cada contribuição ajuda a manter uma estrutura que busca realizar campanhas preventivas e também oferecer atendimento humanizado aos pacientes e familiares que passam pelo tratamento.



Recursos voltados à assistência

O trabalho da entidade envolve ações de prevenção, apoio ao tratamento e humanização da assistência oncológica. A arrecadação do leilão deverá contribuir para a continuidade dessas atividades e para a manutenção dos serviços oferecidos pela instituição.



A coordenadora Cidinha reforçou que o resultado é consequência direta da participação da comunidade e convidou a população a conhecer o trabalho desenvolvido pela associação.

“Cada real vai ser multiplicado em vida, em saúde, em humanização do serviço”.



A entidade destaca que a participação da comunidade é fundamental para a continuidade dessas ações.

Com a arrecadação de R$ 576.970,14, o leilão de julho se encerra com um resultado que reforça a importância da mobilização regional em torno da causa. Para a associação, o valor representa mais do que uma receita: é um recurso que retorna à comunidade na forma de atendimento, cuidado e apoio a pessoas que enfrentam o tratamento contra o câncer.