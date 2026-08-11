Larissa Manoela vence os pais na justiça pela segunda vez

Por IG

Publicada em 11/08/2026 às 10h31

A atriz, Larissa Manoela conseguiu vencer os pais na justiça mais uma vez. O processo envolve um contrato vitalício com a antiga gravadora, Deck Produções Artísticas Ltda, no qual a atriz era representada pelos pais. O contrato foi assinado quando ela tinha apenas 11 anos.

Larissa Manoela conseguiu a anulação do contrato em abril de 2025. Em fevereiro de 2026 a gravadora entrou com um recurso contra a decisão. A discussão do caso aconteceu no dia 4 de gosto na 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de justiça do Rio de Janeiro. A justiça decidiu negar a apelação feita pela gravadora.

Os desembargadores também determinaram uma edição no texto da sentença que passou a indicar que todo o material audiovisual produzido durante a vigência do contrato pertencem à artista. Além do fim do vínculo com a atriz, a gravadora teve que entregar os logins de senhas das contas e canais de Youtube, Spotify com o conteúdo produzido. A informações foram dadas pela coluna da Fábia Oliveira, do "Metrópoles".

Relembre o caso

O contrato foi assinado em 2012, pelos pais de Larissa Manoela, quando a atriz tinha apenas 11 anos. Após romper com os pais, a atriz acionou a justiça para romper o contrato de caráter vitalício. Na época, o juiz da 2ª Vara Civil do TJRJ determinou o fim do vínculo e a empresa teve que entregar os logins e senhas das contas do YouTube e Spotify relacionados aos conteúdos produzidos durante a vigência do documento.