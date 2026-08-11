Bruna Marquezine se declara para Shawn Mendes:

Por IG

Publicada em 11/08/2026 às 10h38

Bruna Marquezine, de 31 anos, surpreendeu os seus seguidores ao usar sua conta pessoal do Instagram para se declarar para o cantor canadense Shawn Mendes neste sábado (8). Como forma de comemorar os 28 anos completados pelo músico, a atriz fez questão de demonstrar todo o seu amor.

Por meio de um vídeo analógico, a famosa compartilhou alguns momentos especiais do casal. Os dois aparecem na praia, sorrindo, mergulhando e aproveitando um tempo tranquilo.

"Seu dia, my baby. Dia que Deus decidiu que não queria uma terra sem você. Ainda bem. O mundo é bem melhor com você nele. Eu sou bem melhor com você. Te amo, tanto. Feliz aniversário", escreveu Bruna Marquezine na legenda da postagem.

Vale destacar que esse foi o primeiro post da brasileira para o canadense, que também assumiu a relação com uma declaração apaixonada nas redes na última terça-feira (4), no aniversário de 31 anos da atriz.

Assim como a intérprete, o compositor fez questão de abrir o seu coração."Feliz aniversário, meu amor. Você é uma luz e uma verdadeira mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser meloso demais, mas você realmente mudou a minha vida, e sou muito, muito grata por ter você. Eu te amo muito, muito, muitooo! Todos nós te amamos, amor", declarou.

Shawn Mendes escolheu passar a data especial no mar da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na companhia da namorada. O famoso foi filmado por fãs curtindo o dia ao lado da atriz. Outros registros feitos por fãs no calçadão da praia mostravam o aniversariante na companhia da artista, de sua cachorrinha e de Prashan Raj, amigo de longa data do astro.

Apaixonados

Desde o fim do ano passado, Bruna Marquezine e o cantor canadense começaram a ser fotografados juntos em diversas ocasiões. Vale destacar também que o cantor começou a seguir a atriz no Instagram em 2017, na época em que ela estava separada de Neymar.

Naquele ano, quando ambos estiveram no Rock in Rio, Shawn passou a seguir a atriz nas redes sociais. Na época, um fã chegou a registrar uma suposta conversa entre os dois durante um show do festival. No mês seguinte, o cantor curtiu uma publicação da atriz, dando início às primeiras especulações sobre uma possível aproximação. No entanto, nada mais veio à tona publicamente.

O artista voltou a ganhar ainda mais os holofotes no Brasil ao visitar o país no fim de 2025. Ele foi uma das atrações do Prêmio Earthshot, no Rio de Janeiro, e também viajou para Belém durante a COP-30.

Em dezembro, Shawn curtiu dias na Bahia, na casa de Ivete Sangalo, e passou a ter encontros cada vez mais frequentes com Bruna Marquezine, com quem teria aproveitado o Réveillon. Já no começo de 2026, o cantor passou uma temporada no Brasil antes de retornar aos Estados Unidos.