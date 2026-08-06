Homem morre após colisão entre moto e carreta na BR-364

Por Conexão Rondônia

Publicada em 06/08/2026 às 08h20

Vítima identificada como Itamar Storari do Carmo tinha 49 anos

Foi identificado o homem que morreu na hora, após a moto que estava pilotando bater em uma carreta na cidade de Pimenta Bueno, no início da tarde desta quarta-feira, 5. O impacto da batida foi tão violento que a moto ficou destruída após pegar fogo.

A vítima da fatalidade foi reconhecida como como Itamar Storari do Carmo. Ele tinha 49 anos e, segundo o site “Conexão Rondônia” morador do município de Cacoal. A inda não há informações sobre o que o teria feito perder o controle da motocicleta.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. A Perícia Criminal (POLITEC) e a funerária de plantão também estiveram no local para a realização dos procedimentos de praxe em situações como essa.