Prefeitura de Porto Velho capacita servidores para aplicar Inteligência Artificial nas contratações públicas

Por Jhon Silva

Publicada em 06/08/2026 às 08h32

A transformação digital da administração pública ganhou mais um importante capítulo em Porto Velho. A Prefeitura deu início, nesta terça-feira (4), à primeira capacitação em Inteligência Artificial aplicada ao Planejamento das Contratações Públicas, iniciativa promovida pela Escola de Capacitação do Servidor Municipal (ESERV/PVH), vinculada à Secretaria Municipal de Administração (Semad).

O curso, realizado na Escola Jorge Andrade, reúne servidores de diversas secretarias municipais para apresentar ferramentas de Inteligência Artificial capazes de tornar os processos licitatórios mais eficientes, seguros e alinhados às exigências da legislação. Ao longo de quatro dias, os participantes terão atividades teóricas e práticas voltadas à aplicação da tecnologia no planejamento das compras públicas.

A iniciativa faz parte da política permanente de valorização dos servidores e de modernização da gestão pública, fortalecendo a cultura de inovação dentro da Prefeitura de Porto Velho.

Para o professor Francisco Netto, especialista em Controle Interno, Gestão Pública e Licitações, o uso da Inteligência Artificial representa um avanço importante na preparação das contratações públicas.

"Trabalhamos a importância dos atos preparatórios da licitação e mostramos estratégias para que a elaboração dos documentos relacionados às compras públicas seja mais eficiente, com mais qualidade e capaz de atender melhor às demandas da sociedade. Apresentamos formas de aprimorar a gestão das contratações utilizando a Inteligência Artificial. Os participantes tiveram contato com a parte teórica e também com atividades práticas, mostrando como essa tecnologia pode ser aplicada no dia a dia da administração pública."

Jéssica Moreira ressaltou a didática do curso e a expectativa de aplicar o conhecimento na rotina de trabalho

Entre os participantes está Jéssica Moreira, assessora da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), que ressaltou a didática do curso e a expectativa de aplicar o conhecimento na rotina de trabalho.

"A gente percebe que a Inteligência Artificial precisa ser analisada como uma ferramenta de apoio ao nosso trabalho. O professor abordou o tema de uma maneira muito dinâmica, desmistificando essa tecnologia e mostrando que ela pode ser utilizada de forma responsável. Isso facilita muito o aprendizado e desperta ainda mais a curiosidade para colocar tudo em prática. Como assessora, meu papel é levar esse conhecimento para a equipe, ajudar a resumir informações, agilizar processos e contribuir para que outros servidores também ganhem mais eficiência no trabalho."

A secretária da Semad, Bruna Tailine, disse que investir na qualificação dos servidores significa investir diretamente na melhoria dos serviços públicos.

"A gestão municipal acredita que servidores preparados fazem toda a diferença na qualidade dos serviços prestados à população. Essa capacitação representa um passo importante para aproximar nossos profissionais das novas tecnologias, promovendo inovação, eficiência e mais segurança nos processos administrativos."

O secretário-adjunto da Semad, Antônio Figueiredo, ressalta que a modernização da administração passa necessariamente pelo desenvolvimento contínuo das equipes.

"Estamos construindo uma administração pública cada vez mais moderna, eficiente e preparada para os desafios da transformação digital. A Inteligência Artificial já faz parte da realidade de diversas organizações, e o serviço público precisa acompanhar essa evolução de forma responsável, sempre respeitando a legislação e buscando melhores resultados para a sociedade."

Para o prefeito Léo Moraes, a capacitação demonstra o compromisso da gestão com a inovação e a valorização do servidor público.

"Estamos investindo nas pessoas que fazem a Prefeitura acontecer todos os dias. Capacitar nossos servidores significa oferecer melhores condições de trabalho, estimular a inovação e entregar serviços públicos com mais qualidade para a população. A Inteligência Artificial é uma ferramenta que veio para apoiar a gestão pública, tornando os processos mais rápidos, inteligentes e eficientes. Porto Velho está preparada para essa nova realidade."

A capacitação segue até o dia 07 de agosto.

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