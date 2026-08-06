Homem é conduzido a UNISP após incendiar motocicleta do cunhado

Por rondoniatual.com

Publicada em 06/08/2026 às 08h30

Um homem foi levado à UNISP após incendiar a motocicleta do próprio cunhado, nas proximidades do frigorífico na Av. Brasil, em Ji-Paraná.

Segundo a Polícia Militar, ele afirmou ter cometido o ato por revolta diante de uma denúncia de estupro de vulnerável envolvendo sua sobrinha, caso que já está sendo investigado.

O proprietário da motocicleta negou as acusações e disse que fugiu por medo de ser agredido. A moto ficou completamente destruída pelo incêndio.

Diante da tensão entre os envolvidos, ambos foram conduzidos à UNISP. O caso foi registrado, enquanto a denúncia de estupro de vulnerável continua sendo apurada em procedimento separado, sem decisão judicial até o momento.