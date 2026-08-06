Homem é conduzido a UNISP após incendiar motocicleta do cunhado

Um homem foi levado à UNISP após incendiar a motocicleta do próprio cunhado, nas proximidades do frigorífico na Av. Brasil, em Ji-Paraná.
Segundo a Polícia Militar, ele afirmou ter cometido o ato por revolta diante de uma denúncia de estupro de vulnerável envolvendo sua sobrinha, caso que já está sendo investigado.
O proprietário da motocicleta negou as acusações e disse que fugiu por medo de ser agredido. A moto ficou completamente destruída pelo incêndio.
Diante da tensão entre os envolvidos, ambos foram conduzidos à UNISP. O caso foi registrado, enquanto a denúncia de estupro de vulnerável continua sendo apurada em procedimento separado, sem decisão judicial até o momento.
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