FICCO/RO combate grupo envolvido em furto de cargas de grãos no Rio Madeira

Por PF/RO

Publicada em 28/08/2026 às 13h40

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, nesta sexta-feira (28/8), a Operação Piratas do Madeira 2, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido no furto e na receptação de cargas de grãos transportadas em balsas pelo Rio Madeira. A ação conta com o apoio do NUFAC/Gaeco do Ministério Público de Rondônia e da Polícia Civil de Rondônia.

A operação cumpre sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho/RO, de Ariquemes/RO e de Umuarama/PR, bem como medidas de bloqueio e sequestro de bens e valores até o limite de R$ 1,2 milhão. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho do Tribunal de Justiça de Rondônia e atingem 29 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas.

As investigações apontam que o grupo criminoso atuava na subtração dos grãos, no escoamento das cargas e na receptação, mediante empresas do setor agroindustrial que compravam os produtos por valores abaixo dos praticados no mercado. De acordo com as empresas vítimas, foram registradas 257 ocorrências de furtos em barcaças entre 2022 e 2025.

Segundo a apuração, os investigados reinseriam as cargas no mercado com aparência de legalidade, inclusive por meio da emissão de notas fiscais com descrição falsa dos produtos.

São investigados os crimes de organização criminosa, furto qualificado em continuidade delitiva, receptação qualificada, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Estadual, pela Polícia Militar e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.