Vilhena promove edição especial do IPA Day com retomada do tradicional Rock in Rua 

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 14h47

Vilhena será palco, no dia 5 de setembro, a partir das 16h, de uma edição especial que reunirá dois importantes eventos culturais do município: o IPA Day e o tradicional Rock in Rua. A programação será realizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Eldorado, em frente ao Pretto Brewpub.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), e idealizada por Kassiano Pretto, responsável pelas quatro edições anteriores do IPA Day.

Consolidado como um dos maiores eventos de cerveja artesanal do segmento no estado, o festival se une neste ano ao tradicional Rock in Rua, criado em 1988 por Valdemir de Lima e que deixou de ser realizado ao longo dos anos. A proposta da Prefeitura é resgatar essa tradição cultural e integrar os dois eventos em uma programação especial que reúne cerveja artesanal, música, gastronomia e cultura.

A programação musical reunirá as bandas de rock Piracolines, Sra. Caos, Nós Voz, Chevy e os Galáticos e Vela de Libra, além do DJ Kalil, garantindo atrações ao longo de toda a tarde e noite. A programação também contará com diversas atividades culturais, como feira de artesanato, contação de histórias e outras ações que prometem movimentar o público durante o evento.

A gastronomia também será um dos destaques do evento, com opções como carnes assadas e hambúrgueres. Para os apreciadores de cerveja artesanal, haverá ainda venda de chope.