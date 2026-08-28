Semed promove seminário para discutir ensino integral e no campo

Por Rose Lopes

Publicada em 28/08/2026 às 14h39

Encerrou hoje (28) o Seminário Municipal que teve como foco a educação integral e campo promovido pela Prefeitura de Ji-Paraná, com ações da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Evento teve início, na quinta-feira (27), e reuniu profissionais que discutiram desafios, políticas públicas, inclusão, equidade e qualidade do ensino

Com o tema “Educação Integral e Educação no Campo: desafios contemporâneos para equidade e qualidade educacional e social”, o seminário apresentou programação diversificada, com palestras, oficinas, minicursos e grupos de trabalho para professores da rede municipal de educação.

Entre os assuntos abordados estiveram a educação integral, educação do campo, agroecologia, arte e natureza, cartografia social, territorialidades, privacidade digital, educação financeira, direitos humanos, violência escolar e gestão escolar.

No primeiro dia de programação (27), houve mesa temática que tratou da “Educação Integral e Educação no Campo: desafios contemporâneos para a equidade e qualidade educacional e social", no auditório do Sesc Clementina (2º distrito). À tarde, os trabalhos prosseguiram na EMEIEF Celso Rocco com oficinas, minicursos e palestras.

Os trabalhos continuaram, no segundo dia de evento, também no EMEIEF Celso Rocco, nos períodos da manhã e tarde, com discussões sobre políticas públicas, currículo, permanência e equidade, e atividades voltadas para reforçar as práticas educacionais no município.

De acordo com o secretário da Semed, Robson Casula, o seminário foi idealizado para consolidar a formação continuada dos profissionais da educação e a construção de políticas públicas que, efetivamente, considerem as diferentes realidades dos estudantes e comunidades.

Segundo ele, iniciativas como essa contribuem para ampliar o diálogo entre educadores, especialistas e comunidade escolar, que fortalecem a busca por uma educação pública cada vez mais inclusiva, democrática e de qualidade.