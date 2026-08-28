Experiência e capacidade de diálogo de Acir atravessam governos e fortalecem defesa de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 14h40

A capacidade de Acir Gurgacz (PDT) de dialogar com diferentes forças políticas e manter portas abertas em Brasília voltou a ganhar destaque. Candidato ao Senado, Acir carrega como uma das marcas de sua trajetória o trânsito entre governos de diferentes campos políticos, sem transformar divergências partidárias em barreira para defender os interesses de Rondônia.

A característica foi ressaltada por Valdeir Aguilar, presidente da Cooperativa Rondocar, ao falar sobre a importância de contar com representantes capazes de conversar com todos. Em sua manifestação, ele lembrou a atuação de Acir durante diferentes governos e resumiu o perfil que considera necessário para quem busca resultados.

“Eu gosto dessas pessoas do meu lado, que abrem caminho, não fecham. Constroem pontes.”

Valdeir destacou que Acir manteve interlocução tanto durante o governo de Jair Bolsonaro quanto no governo Lula. Na avaliação dele, essa capacidade de atravessar diferenças políticas é fundamental para quem precisa representar setores da sociedade e levar demandas até Brasília.

O argumento é direto: quem fecha portas por divergência política reduz a própria capacidade de entregar resultados. Para Valdeir, uma representação forte precisa exatamente do contrário — diálogo, acesso e disposição para construir soluções com quem estiver do outro lado da mesa.

“Se a gente quer ser uma categoria séria e respeitada, a gente precisa estar do lado de pessoas que dialogam com todo mundo.”

Ao falar de Acir, o presidente da Rondocar destacou justamente a capacidade de diálogo e articulação que o candidato pretende levar de volta ao Senado. Para Acir, Rondônia precisa de representação capaz de conversar com qualquer governo e buscar soluções para o estado, sem deixar diferenças partidárias travarem o trabalho.

Na campanha, essa tem sido uma das mensagens centrais do pedetista: dialogar com todos, abrir portas em Brasília e usar essa articulação para defender os interesses de Rondônia.

“Meu compromisso é com Rondônia. Quero voltar ao Senado para trabalhar, buscar recursos, defender nossos municípios e conversar com quem for preciso para fazer as coisas acontecerem”, afirmou Acir.

A proposta é simples: menos disputa que não leva a lugar nenhum e mais capacidade de fazer Rondônia ser ouvida em Brasília.