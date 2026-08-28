Prefeitura realiza 2° Encontro para Hipertensos e Diabéticos e reúne dezenas de Espigãoenses

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 15h03

Na noite desta quinta-feira, dia 27 de agosto, a UBS Arlindo Cristo se transformou em um verdadeiro espaço de acolhimento e cuidado. O 2° Encontro para Hipertensos e Diabéticos reuniu dezenas de Espigãoenses que decidiram colocar a própria saúde em primeiro lugar. E isso não é pouca coisa.

Foi uma noite de escuta atenta, de cuidado de verdade e de aproximação entre a comunidade e a equipe de saúde. Cada aferição de pressão arterial feita, cada teste de glicemia realizado, cada avaliação do pré-diabético conduzida e cada palavra trocada na roda de conversa representaram algo que vai muito além de números em uma ficha. Representaram escolhas. A escolha de viver melhor, de estar presente nos momentos que mais importam e de cuidar de quem se ama.

Quem participou saiu de lá com algo a mais do que orientações médicas. Saiu com a certeza de que não está sozinho nessa caminhada. A equipe de saúde esteve ali, de portas abertas, pronta para escutar, orientar e caminhar junto. E é exatamente esse o espírito que move Espigão d'Oeste: uma cidade que acredita que prevenir é cuidar, e que cuidar é transformar vidas.

Espigão d'Oeste é destaque regional em saúde preventiva. E sabe por quê? Porque a nossa gente entendeu que cuidar da saúde não é algo que se faz só quando o corpo pede socorro. É algo que se constrói todos os dias, em cada gesto, em cada consulta, em cada encontro como o de ontem. E você faz parte dessa transformação.

Aos Espigãoenses que marcaram presença, o nosso reconhecimento. Vocês provaram que cuidar de si mesmos é também um ato de amor por quem está ao redor. Àqueles que ainda não puderam participar, fiquem atentos. Os próximos encontros estão sendo planejados e a porta da UBS Arlindo Cristo segue aberta para você.

Lembre-se: traga sempre o seu Cartão do SUS e a lista dos medicamentos de uso contínuo. Assim, o atendimento fica completo e personalizado para você.