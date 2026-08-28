Prefeitura abre seleção para diretores e vice-diretores da rede municipal de ensino

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 15h08

A Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou edital para abertura de processo de seleção técnica destinado à formação de banco de candidatos habilitados ao provimento das funções de Diretor Escolar e Vice-Diretor Escolar das unidades da Rede Pública Municipal de Ensino.

A seleção será realizada conforme as regras estabelecidas no edital e em conformidade com o Decreto Municipal nº 2.250/2026, a Lei Federal nº 14.113/2020, o Decreto Federal nº 10.656/2021 e a Resolução CIF nº 24/2026.

O objetivo é selecionar profissionais que atendam aos critérios técnicos estabelecidos para integrar o banco de candidatos aptos a exercer as funções de gestão escolar na rede municipal.

Edital 05:2026 – SEMED