Fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, que seria realizada em Jaru, é adiada

Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 08h30

A Prefeitura de Jaru informa que a fase final da 17ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia – JIR 2026, que seria realizada no município a partir do dia 14 de agosto, foi adiada por decisão do Governo de Rondônia, responsável pela realização da competição por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

De acordo com nota oficial divulgada pela Sejucel, a data inicialmente prevista para a realização do JIR coincidiu com o período dos Jogos Escolares de Rondônia – JOER, o que poderia gerar conflitos na participação de atletas, comprometendo a representatividade dos municípios nas competições.

Ainda segundo a Sejucel, uma nova data para a fase final do JIR 2026 será definida e divulgada posteriormente, por meio de nota oficial da Comissão Central Organizadora Estadual.