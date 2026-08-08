Samuel Costa participa de encontro do TCE-RO sobre os desafios de Rondônia para os próximos quatro anos

Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 09h30

O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, participou nesta sexta-feira (7) do encontro técnico “Os desafios dos próximos 4 anos: o que as evidências do controle externo revelam sobre Rondônia”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), em Porto Velho.

O evento foi presidido pelo presidente do TCE-RO, conselheiro Wilber Coimbra, e teve como objetivo apresentar aos candidatos informações, diagnósticos e indicadores produzidos pelo controle externo, contribuindo para a elaboração de programas de governo mais realistas e alinhados às necessidades do Estado.

Durante o encontro, foram apresentados dados relacionados à sustentabilidade fiscal, capacidade de investimento, saúde, educação, infraestrutura, governança e desempenho da administração pública, oferecendo uma visão técnica dos principais desafios que deverão ser enfrentados pela próxima gestão estadual.

Para Samuel Costa, a iniciativa é importante para qualificar o debate eleitoral e permitir que os projetos apresentados à população sejam construídos a partir de evidências concretas.

“Conhecer os dados, compreender os problemas e enxergar as possibilidades é fundamental para quem pretende governar. Um programa de governo sério precisa partir da realidade de Rondônia, estabelecer prioridades e apresentar soluções tecnicamente viáveis e capazes de melhorar a vida da população.”

Samuel destacou ainda que o futuro de Rondônia exige planejamento, responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e capacidade de transformar os diagnósticos existentes em políticas públicas efetivas.

O candidato do PSB tem defendido que o Estado precisa superar a polarização política e concentrar esforços em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico sustentável e redução das desigualdades sociais.

A participação no encontro também reforça a defesa de Samuel Costa por uma gestão pública baseada em dados, planejamento e resultados, com definição clara de prioridades e acompanhamento permanente das políticas públicas.

“Rondônia tem enormes potencialidades, mas também desafios estruturais que não podem ser ignorados. Governar exige planejamento, responsabilidade fiscal e, principalmente, compromisso com as pessoas. É a partir desse diagnóstico que precisamos construir um novo projeto para o Estado.”