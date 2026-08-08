Pastor Evanildo da Assembleia de Deus pode ser o primeiro pastor de Rondônia na Câmara Federal

Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 09h30

Vereador de Porto Velho e pastor da Assembleia de Deus, Evanildo Ferreira disputa uma das oito vagas de Rondônia na Câmara dos Deputados e, se eleito, poderá representar um marco inédito para a participação de líderes religiosos na política federal do Estado.

As eleições de 2026 poderão representar um momento inédito na história política de Rondônia. Até o momento, o Estado ainda não elegeu um pastor para exercer o mandato de deputado federal. Nesse cenário, a candidatura de Pastor Evanildo Ferreira (PSD) ganha uma dimensão histórica: caso seja eleito, ele poderá se tornar o primeiro pastor da denominação a representar Rondônia na Câmara dos Deputados.

Pastor Evanildo é atualmente vereador de Porto Velho e teve sua candidatura a deputado federal homologada em convenção partidária. Ele disputa uma das oito cadeiras destinadas a Rondônia na Câmara Federal. Uma eventual vitória, além do resultado eleitoral individual, poderá representar uma mudança no histórico de representação de lideranças pastorais do Estado no Congresso Nacional.

A presença de líderes evangélicos na política rondoniense, no entanto, não é um fenômeno novo. Ao longo das últimas décadas, pastores conquistaram espaço em diferentes níveis do Legislativo, incluindo câmaras municipais e a Assembleia Legislativa de Rondônia. A novidade estaria na chegada de um pastor da Assembleia de Deus à representação federal por meio de uma eleição direta pelo Estado.

A participação das igrejas nas eleições também reflete a presença significativa da população evangélica no debate social e político brasileiro. Esse eleitorado pode exercer influência nas disputas eleitorais, mas não representa um bloco político homogêneo. Diferentes grupos e denominações possuem posições e prioridades distintas, enquanto os eleitores também consideram outros fatores na escolha dos candidatos. Nesse contexto, a candidatura de Evanildo se apresenta dentro de um cenário mais amplo de participação de lideranças religiosas na vida pública.

A trajetória de Evanildo é marcada por mais de três décadas de atuação no meio cristão. Nascido em Ariquemes, ele chegou a Porto Velho em 1978 e construiu sua vida na capital. Durante mais de duas décadas, exerceu o ministério pastoral na Assembleia de Deus, participando de atividades de evangelização, orientação espiritual, fortalecimento das famílias e ações sociais. Sua trajetória também o tornou uma liderança conhecida entre setores da comunidade cristã rondoniense.

Na vida pública, Evanildo iniciou uma nova etapa de sua trajetória ao ser eleito vereador de Porto Velho em 2024, com 2.963 votos. No mandato, passou a atuar diretamente no acompanhamento das demandas da população, especialmente de bairros, distritos e comunidades. Entre as áreas presentes em sua atuação estão infraestrutura, saúde, assistência social, proteção da infância, fortalecimento das famílias e desenvolvimento comunitário.

Entre as iniciativas associadas ao seu mandato estão projetos voltados à proteção infantil, à promoção da saúde e ao fortalecimento da família. Evanildo também é autor da lei que instituiu o Dia do Evangélico no calendário oficial de Porto Velho, celebrado em 25 de novembro. As ações fazem parte de uma atuação política que procura manter ligação com pautas que já estavam presentes em sua trajetória pastoral e comunitária.

Para a Assembleia de Deus, uma eventual eleição de Evanildo também teria significado simbólico. A denominação possui uma presença consolidada em Rondônia e participa há décadas de atividades religiosas, sociais e comunitárias. A chegada de um de seus pastores à Câmara dos Deputados ampliaria a representação institucional de uma liderança ligada à igreja, sem significar, necessariamente, que todos os seus membros ou fiéis tenham a mesma posição política.

Na disputa pela Câmara Federal, Pastor Evanildo afirma defender pautas relacionadas à liberdade religiosa, fortalecimento das famílias, desenvolvimento dos municípios, assistência social e valorização das comunidades. Também apresenta como prioridades investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e geração de oportunidades. A proposta é levar para o âmbito federal a experiência adquirida na atuação comunitária e no Legislativo Municipal.

Se eleito, Pastor Evanildo poderá, portanto, entrar para a história política de Rondônia como o primeiro pastor da Assembleia de Deus eleito diretamente pelo Estado para a Câmara dos Deputados, conforme o levantamento histórico disponível. O resultado dependerá da decisão dos eleitores nas urnas. Até lá, sua candidatura representa uma possibilidade inédita de ampliação da presença de uma liderança pastoral rondoniense no Congresso Nacional e coloca sua trajetória religiosa, comunitária e política no centro do debate eleitoral de 2026.