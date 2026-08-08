Prefeitura de Espigão do Oeste avança na preparação para pavimentação do Distrito do Pacarana

Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 09h13

Na manhã desta sexta-feira, a equipe de engenharia da Prefeitura de Espigão d’Oeste esteve no distrito do Pacarana realizando as medições técnicas para a conclusão do projeto de drenagem pluvial das ruas que serão contempladas com a pavimentação asfáltica.

A execução da drenagem é uma etapa essencial para garantir a durabilidade e a qualidade da obra. O asfaltamento será realizado por meio de emenda parlamentar, enquanto a drenagem pluvial será executada pela Prefeitura como contrapartida, com recursos próprios do município.

O trabalho de planejamento segue em ritmo acelerado para que, em breve, a população do Pacarana possa contar com mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida.

Prefeitura de Espigão d’Oeste – Gestão e Mais Trabalho.