Segunda edição da Corrida Desafio Verde abre inscrições na segunda-feira (10)

Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 08h55

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realiza a segunda edição da Corrida Desafio Verde, no dia 29. A programação terá início às 15h30, no estacionamento do Shopping Jardins de Vilhena, com concentração dos participantes, roda de conversa sobre educação ambiental, aquecimento coletivo e diversas atividades para a família. A largada está prevista para às 16h30.

As inscrições estarão abertas na próxima segunda-feira, 10, pontualmente às 08h, pelo site da i9 Cronometragem:https://i9cronometragem.com.br/events/087715a2-d6fb-4cab-881a-19a77d961286 . Este ano, serão disponibilizadas 600 vagas para os atletas que desejam concorrer às premiações do pódio.

Quem não conseguir efetivar a inscrição dentro desse limite também poderá participar da corrida, porém sem a identificação oficial e sem concorrer às premiações. Para participar, basta realizar a doação de um brinquedo.

Idealizada pela Semma e desenvolvida em parceria com apoiadores, a segunda edição manterá o percurso de 5 quilômetros. A novidade fica por conta do trajeto que terá pouco mais de 1 quilômetro de mata fechada, passagens por riachos e outros trechos preparados para tornar a experiência mais desafiadora.

Dos atletas inscritos, os 200 primeiros receberão o kit corrida, enquanto todos os participantes com inscrição e numeração receberão uma garrafinha retornável. Além do percurso, a programação contará com aula de zumba e sorteio de brindes, enquanto o público infantil poderá aproveitar atividades como parkour, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, picolé e exposição de animais taxidermizados.

As premiações serão realizadas conforme as categorias e critérios estabelecidos no regulamento da competição. A retirada dos kits de corrida e da numeração ocorrerá exclusivamente na sexta-feira, 28, das 19h às 21h30, no Parque Shopping Vilhena, em frente à loja Além do Cacau.