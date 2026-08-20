Estudantes-atletas de Rondônia são destaque na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada de 2026, em Fortaleza

Por secom

Publicada em 20/08/2026 às 14h10

As atletas de Guajará-Mirim Amanda Lopes e Alicia Martins, estudante do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade X (CTPM-X), conquistaram, respectivamente, o 1° e 2° lugar nas Provas de Circuito e de Resistência na Copa Norte-Nordeste de Ciclismo de Estrada 2026. Organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), a Copa Norte-Nordeste de Ciclismo ocorreu entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026 em Fortaleza, Ceará, e reuniu atletas de diferentes estados.





A trajetória das atletas iniciou nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), promovidos pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc). Durante a Copa Norte-Nordeste de Ciclismo, as atletas tiveram ótimo desempenho na Prova de Circuito, Contrarrelógio Individual (CRI) e Resistência. Amanda Lopes, de 18 anos, conquistou o 1º lugar na Prova de Circuito e na Prova de Contrarrelógio Individual (CRI), além da 2ª colocação na Prova de Resistência. Alicia Martins, de 15 anos, também garantiu resultados expressivos, com o 2º lugar na Prova de Resistência e na Prova de Circuito, além da 3ª colocação na Prova de Contrarrelógio Individual (CRI).



O treinador Fredson Martins, pai da atleta Alicia, afirmou que os resultados alcançados pelas atletas têm um significado que vai além do pódio, especialmente por representarem Guajará-Mirim em uma competição de alcance regional. “O resultado que obtivemos na Copa Norte e Nordeste representa muito para Guajará-Mirim. Somos uma cidade que está distante do eixo central de Rondônia. Então, tem uma grande relevância e a gente espera que esses resultados possam abrir portas de apoio”, afirmou.



A atleta Amanda Lopes relata que começou a praticar ciclismo em 2022, após vivenciar um momento difícil. Segundo o seu treinador, o esporte surgiu de forma inesperada em sua vida. “Ela era aluna do colégio, fazia handebol e ensaiava na banda. Retornando para casa, foi assaltada e levaram a sua bicicleta. Após isso, a convidei para fazer ciclismo. Iniciamos no primeiro momento dentro do colégio, com uma bicicleta ergométrica. Na sequência, começamos a fazer os treinamentos mais específicos. Ela foi para o Joer e ganhou as três medalhas de ouro. Com sua dedicação, ganhou 1° lugar nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's) na prova de resistência e representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Ciclismo, no Panamá, em 2026 ", relatou.



A estudante-atleta Alicia Martins conta que pratica ciclismo há quatro anos e que, no início, a modalidade era apenas uma forma de diversão. Com o tempo, os treinos e as competições fizeram com que ela passasse a enxergar o esporte como uma possibilidade de futuro. “Ele entrou na minha vida primeiro como uma diversão, sem algo sério, mas fui evoluindo e deixou de ser apenas um lazer para se tornar um futuro. Ter meu próprio pai como treinador me ajuda bastante e faz com que eu acredite mais em mim”, destacou.



Como pai, o treinador Fredson Martins ressalta que seu principal objetivo é garantir que Alicia aproveite as oportunidades proporcionadas pelo esporte e siga avançando em sua trajetória. “O mais importante é que ela possa realmente aproveitar ao máximo as oportunidades e tudo o que o esporte possa proporcionar a ela. Eu vou estar sempre ao lado dela para estimular, apoiar e incentivar, para que ela possa alcançar todos os seus sonhos e objetivos”, relatou.