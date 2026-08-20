Comissão Eleitoral do SINTERO trabalha para garantir as atividades necessárias para ocorrência do pleito de 2026

Por Camila Pinheiro

Publicada em 20/08/2026 às 14h20

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) para as Eleições 2026, iniciou oficialmente os trabalhos de organização, coordenação e condução do processo eleitoral destinado à renovação dos mandatos do Sistema Diretivo da entidade.

Eleita pela categoria durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de agosto de 2026, a Comissão Eleitoral possui a responsabilidade de assegurar a organização e o acompanhamento de todas as etapas do processo eleitoral, observando as normas estatutárias e os princípios de transparência, isonomia e publicidade

Desde sua instalação, a Comissão vem desenvolvendo as atividades necessárias para a realização do pleito, incluindo a elaboração e organização dos atos eleitorais, definição do calendário, regulamentação dos procedimentos, estruturação da Secretaria da Comissão e preparação para o período de registro das chapas

O registro das chapas estará aberto no período de 21 a 28 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral estabelecido. O Edital de Convocação das Eleições também já foi publicado, e a votação está prevista para o dia 1º de outubro de 2026, das 8h às 22h.

A Comissão Eleitoral informa que todos os atos, prazos, orientações e demais informações oficiais relacionadas ao processo eleitoral serão divulgadas por meio dos canais institucionais do SINTERO.

Atendimento da Comissão Eleitoral

A Secretaria da Comissão Eleitoral funciona na Sede Administrativa do SINTERO, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 713, 2º andar, Bairro Arigolândia, em Porto Velho/RO.

Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

E-mail: [email protected]

Telefone/WhatsApp: (69) 99953-4623

Comissão Eleitoral do SINTERO – Eleições 202