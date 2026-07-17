TRT-14 abre as portas da história para estudantes da Unir

Por CCOM/TRT-14 (Yonara Werri)

Publicada em 17/07/2026 às 08h10

Acadêmicos de História conheceram o Memorial-14 e o Arquivo Geral, onde estão preservados documentos que retratam a trajetória da Justiça do Trabalho em Rondônia e no Acre. As visitas são abertas ao público mediante agendamento.

Conhecer a história por meio de documentos originais, processos judiciais e registros que testemunham a evolução das relações de trabalho em Rondônia e no Acre. Essa foi a experiência vivida por estudantes do primeiro período do curso de História da Universidade Federal de Rondônia (Unir). A visita guiada ao Memorial-14 e ao Arquivo Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) aconteceu nesta quarta-feira (15).

A atividade integra o programa Justiça de Portas Abertas e faz parte da programação especial em comemoração aos 40 anos do TRT-14. O objetivo é aproximar a sociedade do patrimônio documental preservado pela instituição e estimular o uso desse acervo como fonte de conhecimento, pesquisa e preservação da memória.

Durante a visita, os acadêmicos conheceram a exposição "Memórias Cartorárias", instalada no Memorial-14, no edifício-sede do Tribunal. Em seguida, visitaram o Arquivo Geral, localizado em outro prédio, onde estão preservados milhares de processos e documentos de guarda permanente, que registram parte da história da Justiça do Trabalho.

Além de percorrerem os espaços, os estudantes tiveram contato com processos históricos e puderam compreender como a documentação produzida pelo Judiciário Trabalhista se transforma em fonte de pesquisa para historiadores, juristas e pesquisadores.

A visita também foi marcada pela inclusão e pela acessibilidade. Dois intérpretes de língua Brasileira de Sinais (Libras) da Unir acompanharam toda a programação realizando a tradução das atividades para uma estudante surda da turma. A iniciativa garantiu sua participação plena em todas as etapas da visita.

Para o acadêmico Elilus Alexandre da Penha, a visita revelou a riqueza do patrimônio documental existente no estado. "A gente percebe que tem um acervo muito completo. É por meio desses documentos que conseguimos desenvolver pesquisas e construir conhecimento. Nossa história não está apagada. Ela continua viva e contribui para a sociedade. Essa visita abriu muitas possibilidades para os meus estudos," afirmou.

A estudante Iara Cristina Sales destacou a importância de conhecer de perto um acervo que reúne parte da história jurídica e trabalhista da região. "É muito interessante conhecer esse espaço e perceber que temos um acervo tão rico sobre a história trabalhista de Rondônia e do Acre. É uma oportunidade de ampliar nosso olhar sobre a nossa própria história."



Para Ítalo Neves, a experiência despertou novas perspectivas de pesquisa. "O que mais me chamou atenção foi perceber o quanto esse acervo oferece possibilidades para a pesquisa histórica. É um material que incentiva o sentimento de pesquisador e mostra o potencial científico que existe aqui no nosso estado."



Já a estudante Jeani Reis ressaltou o valor dos documentos para compreender o passado. "Os arquivos contam a história do TRT-14. Isso desperta nos acadêmicos a curiosidade para explorar e compreender melhor o que aconteceu no passado."



A professora Lilian Maria Moser, da Unir, destacou que a visita aproximou os alunos da realidade profissional e da prática da pesquisa histórica. "Conhecer um centro de documentação como este é fundamental para a formação dos estudantes. Eles conseguem visualizar, na prática, aquilo que discutimos em sala de aula. Além da riqueza documental e da diversidade dos temas, esse contato desperta a curiosidade científica e abre perspectivas para pesquisas e estágios."

Segundo a coordenadora da Divisão de Gestão Documental e Memória, Raimunda Pedraça, iniciativas como essa fortalecem a relação entre o Tribunal e a sociedade ao tornar o patrimônio histórico acessível à população. "Essa visita integra a programação dos 40 anos do TRT-14, dentro do programa Justiça de Portas Abertas. A Divisão de Gestão Documental e Memória está aberta ao agendamento de visitas. Escolas, universidades, pesquisadores e qualquer pessoa interessada podem conhecer tanto o nosso Arquivo Geral quanto a exposição 'Memórias Cartorárias'."

Visitação aberta ao público



O Memorial-14 e o Arquivo Geral recebem visitas de escolas, universidades, pesquisadores e demais interessados. As visitas são gratuitas e devem ser agendadas previamente junto à Divisão de Gestão Documental e Memória.



Os agendamentos podem ser solicitados pelo e-mail [email protected] ou por meio do Balcão Virtual disponível no portal do TRT-14.



O Arquivo Geral do TRT-14 está localizado na Av. Prefeito Chiquilito Erse, N° 3997, em Porto Velho (RO).