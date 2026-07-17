As obras do novo Centro Esportivo do bairro Jardim Esmeralda ultrapassam 40% de execução

Por GUAJARÇÁ NOTÍCIAS

Publicada em 17/07/2026 às 08h59

As obras do novo Centro Esportivo do bairro Jardim Esmeralda, em Guajará-Mirim, seguem em ritmo acelerado e já ultrapassaram 40% de execução, conforme informações acompanhadas pela administração municipal. O empreendimento integra os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, com contrapartida da Prefeitura de Guajará-Mirim.

De acordo com informações da administração municipal, a implantação do espaço teve origem em uma solicitação apresentada pelo vereador Raimundo Barroso ao Poder Executivo em 2025. Morador do bairro, o parlamentar defendeu a implantação do equipamento público como forma de ampliar as opções de esporte, lazer e convivência para a comunidade local.

Nesta semana, o prefeito Fábio Garcia de Oliveira (Netinho), acompanhado do vice-prefeito Ricardo Lira Maia (Ricardinho) e do vereador Raimundo Barroso, realizou uma visita técnica ao canteiro de obras para acompanhar o andamento dos serviços e verificar a evolução da construção.

Quando concluído, o Centro Esportivo oferecerá uma estrutura voltada à prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer, beneficiando moradores do Jardim Esmeralda e bairros vizinhos. A expectativa é que o novo espaço contribua para fortalecer a integração comunitária, incentivar hábitos saudáveis e ampliar as opções de convivência para crianças, jovens, adultos e idosos.

Em visita realizada pelo Guajará Notícias nesta quinta-feira (16), moradores das proximidades manifestaram expectativa positiva em relação ao empreendimento. Segundo relatos, a área onde a obra está sendo executada permaneceu durante anos sem utilização adequada e era frequentemente alvo de reclamações devido ao abandono. Com a construção do complexo esportivo, os entrevistados afirmaram esperar que o local passe a oferecer mais segurança, lazer e qualidade de vida para a população.

A Prefeitura informou que os trabalhos seguem dentro do cronograma previsto e que o acompanhamento técnico continuará sendo realizado durante todas as etapas da execução, com o objetivo de garantir a qualidade da obra até sua conclusão e futura entrega à comunidade.