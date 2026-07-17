O TEMPO E A TEMPERATURA: Confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta sexta-feira (17)

Por Viviane Bessa

Publicada em 17/07/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte nesta sexta-feira (17) mantém o padrão de instabilidade sobre grande parte da Amazônia, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Em contrapartida, o Tocantins e Roraima terão predomínio de tempo firme, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a capital Palmas terá céu claro, com temperaturas entre 21°C e 37°C. Nas demais áreas do estado, o tempo permanece estável.

No Pará, Belém registra mínima de 24°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. O mesmo cenário deve predominar em praticamente todo o estado.

No Amapá, Macapá terá temperaturas entre 25°C e 32°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. A previsão também se estende às demais áreas do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá mínima de 25°C e máxima de 33°C, com poucas nuvens. O tempo firme também predomina nas regiões Norte e Sul de Roraima.

No Amazonas, Manaus registra temperaturas entre 25°C e 34°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. As instabilidades também alcançam as demais áreas do estado.

Em Rondônia, Porto Velho terá mínima de 22°C e máxima de 31°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão é semelhante para as demais regiões.

No Acre, Rio Branco registra temperaturas entre 22°C e 31°C, também com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, incluindo as demais áreas acreanas, também com condições favoráveis à ocorrência de chuva.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).